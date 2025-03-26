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縣道145雲林最美木棉花道盛開 縣府每天撿花防意外

2025/3/26 13:49（3/26 15:01 更新）
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雲林縣道145木棉花大道目前花況約8成，預估本週末進入盛開，縣府擔憂落花影響交通安全，每天加派人力巡視清掃、撿拾。中央社記者姜宜菁攝 114年3月26日
雲林縣道145木棉花大道目前花況約8成，預估本週末進入盛開，縣府擔憂落花影響交通安全，每天加派人力巡視清掃、撿拾。中央社記者姜宜菁攝 114年3月26日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）雲林縣道145木棉花大道已開8成，許多民眾前往賞花拍照，縣府憂碩大落花恐影響交通安全，因此每天加派人力撿花清掃，虎尾鎮清潔隊也支援道路清潔，確保用路人安全。

雲縣道145、虎尾安溪往西螺吳厝1.5公里路段，數百棵木棉，樹齡20年以上，被民眾譽為「縣內最美木棉花道」，從3月起進入開花期，碩大橘紅花朵掉落，鋪成橘紅地毯，美不勝收，吸引許多民眾前往拍照。

但開花季時，木棉花掉落，經過汽機車輾壓後，除造成路面髒亂外，也時常釀機車族不慎摔車。

雲林縣政府交通工務局長汪令堯今天說，木棉花朵較碩大，為避免滿地花朵影響行車安全，目前每天派1組人力巡視、撿拾落花，當落花過多時，將增加清掃次數。

交工局另依據「雲林縣道路清潔維護補助標準」，補助鎮公所清潔隊辦理道路清潔工作，由清潔隊員們掃除木棉花道、道路外側落花，確保民眾用路安全。

虎尾埒內社區發展協會理事鄭宗坤表示，受氣候影響，木棉花較往年慢1週進入開花季，數百棵木棉花齊綻放，目前花況約8成，預估本週末進入盛開。

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鄭宗坤推薦最佳賞花時間從早上10時至下午1時之間，他指出，此時段陽光正好照映出木棉花橘紅艷麗，周遭農田襯托下，宛如一幅美景。

虎尾鎮長林嘉弘表示，雲145縣道是連接虎尾鎮與西螺鎮主要幹道，車流量大，因此提醒賞花民眾一定要注意交通安全，車輛停放安全處，拍攝取景時勿穿梭道路，注意自身安全；賞花過後，不妨到周邊景點遊覽，感受一下虎尾小鎮熱情。（編輯：陳仁華）1140326

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