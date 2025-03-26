林宜瑾辦台南災損校舍會勘 教育部允規劃經費到位

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南26日電）民進黨立委林宜瑾今天邀請教育部及台南市政府人員，前往東山國中、楠西國中、楠西國小會勘受地震損害校舍修復情形。教育部次長張廖萬堅表示，將與南市府配合規劃經費到位。

林宜瑾表示，今天考察走訪東山國中、楠西國中、楠西國小，3間學校共需近新台幣2.7億元重建經費，希望中央能給予協助，讓震災後校園能盡速恢復正常。

台南市副市長葉澤山表示，本次0121震災，台南市學校校園受損相當嚴重，全市共計有212所，尤其東山和楠西是受損比較嚴重的區域。

林宜瑾說，楠西國中是此次校舍受創最嚴重、需求經費最多、影響師生最嚴重的學校，目前全校100多名師生借用楠西國小上課，市府規劃將拆除後重建20間教室，所需經費高達2億300多萬元，對市府財政是沉重負擔，教育部已核定補助辦理規劃設計費展開校舍重建工作。

林宜瑾指出，楠西國小因校舍興建年代較新，經結構技師評估後尚無需重建需求，但校內還是有多項設施損壞，影響學校正常運作，市府雖已行文給教育部，但教育部迄今只先補助楠西國中規劃設計費，建議楠西國小部分也可以比照辦理，讓師生能正常上課。

透過 Google News 追蹤中央社

參與考察的國教署長彭富源表示，目前楠西國小與楠西國中兩校共計近300名學生，在楠西國小校舍上課，有安全疑慮的結構問題要優先處理，其他設備採購等，在安全問題後再依序處理，國教署在行政程序上會盡力配合，但要依輕重緩急把經費需求盤點出來。

張廖萬堅強調，中央會與地方好好配合，搶險搶修已撥2000萬元，若有不足可再增加，後續如何規劃和經費到位，會由國教署和台南市教育局窗口持續相互配合，以符合地方需求。（編輯：李淑華）1140326