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桃園龜山區路面凹陷 養工處要求限期改善

2025/3/27 13:31（3/27 14:31 更新）
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桃園市龜山區文化一路27日上午發生路面凹陷意外，警方到場擺放交通錐，並引導車輛通行，同時通知市府養護工程處派員處理。（桃園市警察局龜山分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年3月27日
桃園市龜山區文化一路27日上午發生路面凹陷意外，警方到場擺放交通錐，並引導車輛通行，同時通知市府養護工程處派員處理。（桃園市警察局龜山分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年3月27日
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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市龜山區文化一路上午8時許發生路面凹陷意外，幸無人受傷，養工處說，初判為台電回填材料未達強度開放通車，造成長2公尺、寬0.7公尺、深0.2公尺破損，已要求限期改善。

桃園市警局龜山分局表示，上午8時許在文化一路51之1號附近道路上，發生地面凹陷，大埔派出所獲報後，由員警到場擺放交通錐，並引導車輛通行，同時通知養工處派員處理。

民進黨籍桃園市議員陳雅倫說，一早就接獲民眾通知，在文化一路上發生地面嚴重破損，其實近日在龜山區萬壽路、忠義路及文化一路都有發生台電道路工程修復品質不佳的現象，這些都是主要幹道、車流量大，將嚴格要求市府做好把關工作。

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「這樣真的非常危險」載著小朋友路過的家長向記者表示，路面突然塌陷有可能會造成機車騎士們受傷，市政府對於道路工程的品質把關應該要更嚴謹。

桃園市政府養護工程處表示，本案為台灣電力公司台北西區營運處管挖施工，已通知台北西區營運處改善，初判可能為回填材料尚未完全達到強度，開放通車後路面承載不良，重車經過造成長約2公尺、寬約0.7公尺、深約0.2公尺的路面破損，市府已開立改善單限期改善，營運處已派員前往交通維護，並備料改善中。（編輯：方沛清）1140327

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民進黨籍桃園市議員陳雅倫說，27日接獲民眾通知，在文化一路上發生地面嚴重破損，其實近日在龜山區的萬壽路、忠義路及文化一路都有發生台電道路工程修復品質不佳的現象，這些都是主要幹道、車流量大，將嚴格要求市府做好把關的工作。（民進黨籍桃園市議員陳雅倫提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年3月27日
民進黨籍桃園市議員陳雅倫說，27日接獲民眾通知，在文化一路上發生地面嚴重破損，其實近日在龜山區的萬壽路、忠義路及文化一路都有發生台電道路工程修復品質不佳的現象，這些都是主要幹道、車流量大，將嚴格要求市府做好把關的工作。（民進黨籍桃園市議員陳雅倫提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年3月27日
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