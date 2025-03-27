屏東東隆宮王船造型御守 誠品東港開幕限量發售

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（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）屏東縣王船文化館去年推出開館限量御守、秒殺完售，今年再度與東隆宮合作，推出「千歲巡狩」王船造型御守，4月3日起於正式開幕的誠品東港王船店限量登場。

屏東縣王船文化館去年底配合開館推出「溫的信仰」紀念御守，內含打造王船時所保留木料，並經東港東隆宮溫王爺加持、過爐，開館前3天每天800個限量販售，當時還有民眾一大早排隊，2400個御守秒殺完售。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，推出第2款「千歲巡狩」王船御守，以王船造型設計強調船身細節，內含東隆宮溫王爺加持平安符，承載對王船文化與溫王爺信仰致敬，象徵乘風破浪、平安順遂，如同神舟般安穩，遠離災厄與不幸，每個售價新台幣399元，4月3日起於正式開幕的誠品東港王船店限量登場。

文化處表示，全台最南端誠品書店進駐王船文化館，去年底試營運以來，每月吸引上萬名國際觀光客及在地居民造訪，4月3日全店正式亮相，書店面積較現今擴增1倍。全店開放後除了涵蓋逾萬冊書籍、設立兒童玩教具專區，超過10場藝文活動接連登場，讓周邊居民及遊客深度連結屏東地方文化。

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文化處指出，清明節連假期間歡慶開幕，不僅邀請知名金鐘主持人王浩一、在地台語繪本作家儲玉玲、儲嘉慧現身開講，由知名劇團「両両製造」、音樂藝術團體「野漫空間」及「不二擊」結合現場音樂和即興舞蹈特色演出作品「靠近水的地方」，也將於書店上演，讓藝術流動於書頁間，與讀者近距離互動。

文化處提及，4月3至13日誠品會員享有單筆滿千贈百專屬優惠，屏東縣民每月最後一週週日「縣民日」持身分證單筆享9折優惠，滿888元可獲100元抵用券1張。4月4至6日王船文化館也推出「兒童版」定時導覽及迎王繪本故事活動，並匯集近30家手作美食品牌市集和街頭藝人表演。（編輯：李亨山）1140327