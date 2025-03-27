加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全社會防衛韌性實地演練 前進外科小組裝備首亮相模擬野戰手術
首頁 / 地方

屏東東隆宮王船造型御守 誠品東港開幕限量發售

2025/3/27 13:37（3/27 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣王船文化館與東隆宮合作，推出第2款「千歲巡狩」王船造型御守，4月3日起將在誠品東港王船店限量登場。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月27日
屏東縣王船文化館與東隆宮合作，推出第2款「千歲巡狩」王船造型御守，4月3日起將在誠品東港王船店限量登場。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）屏東縣王船文化館去年推出開館限量御守、秒殺完售，今年再度與東隆宮合作，推出「千歲巡狩」王船造型御守，4月3日起於正式開幕的誠品東港王船店限量登場。

屏東縣王船文化館去年底配合開館推出「溫的信仰」紀念御守，內含打造王船時所保留木料，並經東港東隆宮溫王爺加持、過爐，開館前3天每天800個限量販售，當時還有民眾一大早排隊，2400個御守秒殺完售。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，推出第2款「千歲巡狩」王船御守，以王船造型設計強調船身細節，內含東隆宮溫王爺加持平安符，承載對王船文化與溫王爺信仰致敬，象徵乘風破浪、平安順遂，如同神舟般安穩，遠離災厄與不幸，每個售價新台幣399元，4月3日起於正式開幕的誠品東港王船店限量登場。

文化處表示，全台最南端誠品書店進駐王船文化館，去年底試營運以來，每月吸引上萬名國際觀光客及在地居民造訪，4月3日全店正式亮相，書店面積較現今擴增1倍。全店開放後除了涵蓋逾萬冊書籍、設立兒童玩教具專區，超過10場藝文活動接連登場，讓周邊居民及遊客深度連結屏東地方文化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文化處指出，清明節連假期間歡慶開幕，不僅邀請知名金鐘主持人王浩一、在地台語繪本作家儲玉玲、儲嘉慧現身開講，由知名劇團「両両製造」、音樂藝術團體「野漫空間」及「不二擊」結合現場音樂和即興舞蹈特色演出作品「靠近水的地方」，也將於書店上演，讓藝術流動於書頁間，與讀者近距離互動。

文化處提及，4月3至13日誠品會員享有單筆滿千贈百專屬優惠，屏東縣民每月最後一週週日「縣民日」持身分證單筆享9折優惠，滿888元可獲100元抵用券1張。4月4至6日王船文化館也推出「兒童版」定時導覽及迎王繪本故事活動，並匯集近30家手作美食品牌市集和街頭藝人表演。（編輯：李亨山）1140327

#文化處
#屏東縣
#王浩一
#東隆宮
#王船文化館
屏東王船文化館「千歲巡狩」御守，以王船造型設計強調船身細節，內含東隆宮溫王爺加持平安符，承載對王船文化與溫王爺信仰致敬。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月27日
屏東王船文化館「千歲巡狩」御守，以王船造型設計強調船身細節，內含東隆宮溫王爺加持平安符，承載對王船文化與溫王爺信仰致敬。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年3月27日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：