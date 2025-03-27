全國技職賽北區組 新北各奪11金銀牌、50人晉級

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市教育局今天表示，第55屆全國技能競賽北區青少年組，新北奪下11面金牌、11面銀牌，有50人晉級全國決賽。有學生說，「時間用在哪裡，成就就在那裡」。

教育局指出，新北市學生在第55屆全國際能競賽北區青少年組獲得11面金牌、11面銀牌，總獲獎79項、50人晉級全國決賽，展現深耕技職教育的成果。

其中，新北選手在CAD（電腦輔助設計）機械設計製圖、商務軟體設計、電子、網頁技術、電器裝配、工業控制、漆作裝潢、花藝、餐飲服務、平面設計技術及3D數位遊戲藝術等11項職種，都包辦前兩名。

教育局表示，獲得漆作裝潢冠軍的瑞芳國中學生張芷綺從小熱愛畫圖，但對漆作陌生，也曾畫不好圖案形狀備感挫折；但透過師長與學長姐耐心指導，慢慢地學習色彩與線條技法，於比賽中獲得成就。

網頁技術冠軍的新北高工學生陳宣叡指出，從比賽中體悟「時間用在哪裡，成就就在那裡」，訓練過程中充滿壓力及焦慮，但同學彼此鼓勵、師長指導修正弱點及強化專業，成為強大後盾。

獲得工業控制冠軍的林口國中學生黎家齊說，奪冠取得全國賽的門票，他不只為升學而戰，更期待有一天成為國手。

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3D（立體）數位遊戲藝術冠軍的周景翊表示，感謝智光商工提供的資源，提升創意與技術。

教育局指出，將持續深化技職教育，結合校際與產業資源，擴大全方位培訓與競賽實作經驗，讓更多優秀學子從新北出發登上國際舞台。（編輯：戴光育）1140327

新北市教育局27日表示，第55屆全國技能競賽北區青少年組，新北奪下11面金牌、11面銀牌。獲得工業控制冠軍的林口國中學生黎家齊（圖）表示，他不只為升學而戰，更期待有一天成為國手。（新北教育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年3月27日

新北市教育局27日表示，第55屆全國技能競賽北區青少年組，新北共奪下11面金牌、11面銀牌。獲漆作裝潢第一名的瑞芳國中學生張芷綺（左）表示，漆作從陌生到上手，感謝師長指導。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年3月27日

新北市教育局27日表示，第55屆全國技能競賽北區青少年組，新北奪下11面金牌、11面銀牌。新北高工學生陳宣叡（前）獲網頁技術冠軍。（新北教育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年3月27日