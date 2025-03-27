大林蒲遷村安置地將新設1國中1國小 提升教學質量

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）大林蒲遷村已進入新材料循環產業園區報編法定程序，高市府都發局與教育局今天表示，大林蒲遷村計畫不會影響鳳山在地學生受教權，更將透過新設1國中1國小，提升教學品質及就學容量。

大林蒲遷村已進入新材料循環產業園區報編法定程序，高雄市政府近日召開大林蒲遷村安置地變更前座談會，與會里長關切鳳山學童是否受到遷村影響教育權。

都發局強調，大林蒲遷村已規劃在鳳山文中13及文小24兩處學校預定地新設國中、國小各1所，2所學校可容納學童人數皆高於目前大林蒲現有學童數，更將透過新設國中、國小提升教學品質及就學容量，因此不論是大林蒲學童或鳳山學童，都不會因為遷村影響到受教權。

教育局說明，未來國中以鳳林國中遷校預估設置9班，國小以鳳林國小及鳳鳴國小（含附設幼兒園）合併方式搬遷，預估設置18班及幼兒園2班，2所學校興建及開辦經費均由遷村預算支應。

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教育局表示，目前已完成規劃設計，將配合遷村時程動工設校，讓學童就學無縫接軌；至於鳳翔國中、鳳翔國小總量管制問題，為當地原本課題，與遷村無涉，教育局已通盤檢討，以調整學區或增班方式容納現有學齡人口。

都發局指出，除了國中小外，預定增闢興建設施還有1處多功能活動中心、1處幼兒園、開闢1處公園、4處停車場、增加1所消防分隊處、遷移南成派出所、增加1處日照中心等，讓居民搬遷後有更優質生活環境。（編輯：陳仁華）1140327