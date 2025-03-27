台南百年老校也停辦 4國小併入鄰校成第2校區

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市教審會去年通過西埔國小於114學年度停辦，今年2月再通過擁有超過百年校史的新橋國小，及玉山及雙春共3所國小同在今年停辦，4校皆併入鄰近學校並轉型為第2校區。

台南市政府教育局人員告訴中央社記者，今年8月1日起，南化區西埔國小併入南化國小；南化區玉山國小併入北寮國小；新營區新橋國小併入新興國小；北門區雙春國小併入蚵寮國小，將規劃交通車供學生搭乘。

教育局指出，停辦學校並非廢校，而是會成為第2校區，目前也在規劃將第2校區部分場域用來發展樂齡學習等活動。

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其中擁有超過百年校史的新橋國小也在此波停辦名單中，據校方網站資料，新橋國小前身為民國9年創立的「查畝營公學校鐵線橋分校」，民國11年獨立為「鐵線橋公學校」，民國57年更名為新橋國民小學。

教育局指出，若學校班級學生人數太少，缺少與同儕間的互動，不利學生多元學習發展；併校後班級學生數變多，學校資源較集中，且結合各校原有發展特色，學習內容可更豐富。（編輯：黃名璽）1140327