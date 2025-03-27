台南文化中心銅像貌似蔣中正惹議 配合整建已遷移

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南文化中心公共藝術作品「承先啟後」，因遭指是前總統蔣中正銅像引發爭議，市府配合文化中心整建今天進行遷移，計畫移到學甲區原天仁工商改建的台南傳統藝術中心收存。

台灣基進台南黨部主委吳依潔透過新聞稿表示，今年2月28日台灣基進台南黨部團隊將台南文化中心外的蔣中正銅像以鐵籠圈起，貼上「殺人應該要定罪，威權不值得紀念」標語，呼籲市府應將不合乎台灣歷史脈絡與文化記憶的威權象徵拔除。

吳依潔指出，對台南市政府今天拆除銅像感到欣慰，代表前輩們過去以來針對轉型正義的倡議和努力有所進展。

吳依潔說，希望市府不能就此停下腳步，應該要進一步將台南市所有中正路重新更名，徹底剔除台南威權象徵，重新塑造城市形象。

在台南文化中心戶外展示的「承先啟後」銅像群，涵蓋5名大人及4名小孩，其中有1座銅像貌似蔣中正，被外界要求遷移。

台南市政府文化局指出，「承先啟後」公共藝術作品為1984年文化中心開館時設立，由知名雕塑家鄭春雄創作，作品呈現老中幼三代，呼應作品意象。

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文化局指出，台南文化中心整建工程已獲中央核定新台幣3.5億元補助，目前進入細部設計階段，預定年底前發包，整建範圍除了演藝廳、藝廊空間格局與設備功能的擴大與優化外，也將擴大地下停車空間及重新設計庭園景觀。

文化局指出，配合庭園景觀重新設計，建築師必須全面調查地下管線現況，今日先將公共藝術作品「承先啟後」遷移，以便作業，作品將遷移到學甲區原天仁工商改建的台南傳統藝術中心收存。（編輯：李淑華）1140327