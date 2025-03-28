公文退6次遭批霸凌 基市：單據涉造假核銷不實

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）民進黨基隆市議員張之豪說，基隆市教育處同1份公文最多被退6次，是行政審慎還是職場霸凌。教育處表示，經查近日多次退文案件為單據涉造假核銷不實，政風單位查處中。

張之豪昨天在臉書（Facebook）粉絲專頁發文指出，最近接獲教育處第一線承辦人員陳情，讓他實在替承辦人感到不捨。教育處分為6大科室，這1年多來，基層人員面臨「同1份公文，最多被退了6次」的荒謬現象。

他表示，第1次退文指這個不清楚，改好了又說漏了1段，第3次又跳出另1個意見，每次退文就是整份公文再跑流程，讓承辦人白天跑業務，晚上加班修改公文，還得默默地承擔「怎麼那麼慢」的壓力，這是提升行政品質，還是打擊士氣。

張之豪說，他不是反對嚴謹審核，但「1次講清楚」不是基本要求嗎，同樣內容反覆修改，讓第一線人員耗盡心力，甚至質疑是不是在消耗基層、上對下的權力展演。

他表示，如果審核者能力不足，應該檢討拔擢標準，如果是刻意壓迫基層，就必須有人負起責任。行政效能不是靠退文次數堆出來，市政也不是靠磨耗基層來推動。

對此，基隆市政府教育處指出，公文審核流程，經科長、副處長、處長核章後，至市府會辦或陳核，若有經費數字不符、法規不符，或與事實不符的重大錯誤，則需核退修正。

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教育處表示，經查近日多次退文的案件，為單據涉造假導致無法核對，涉核銷不實，已由市府政風單位查處釐清。

有關公文流程，教育處指出，依行政院訂頒的「文書處理手冊」及「文書流程管理作業規範」辦理，教育處除依上述規定辦理外，並定期檢視核稿流程，以兼顧品質與行政效率。（編輯：戴光育）1140328