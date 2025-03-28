澎湖鯨魚洞等景點恐有落石 禁止動力機械駛入

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（中央社澎湖縣28日電）澎湖觀光季將開始，觀光署澎湖國家風景區管理處評估「鯨魚洞」及「火山口湖遺跡」2處玄武岩有落石崩塌風險，今天公告未經許可，不得動力式機械傳動機具駛入，以維護遊客安全。

澎管處表示，「鯨魚洞」及「火山口湖遺跡」2處景點，是遊客到訪熱門旅遊景點，澎湖縣政府公告為自然紀念物。

澎管處表示，2處景點經會同地質專家學者實地體檢評估，玄武岩有落石崩塌風險，為維護地景生態、觀光遊憩品質及遊客安全，訂定澎湖國家風景特定區小門鯨魚洞及火山口湖遺跡禁止事項公告。

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澎管處表示，公告事項包括小門鯨魚洞及火山口湖遺跡區域，為西嶼鄉小門段3、312及313地號部分土地，未經許可，不得將越野車、沙灘車等動力式機械傳動機具駛入，並籲請旅遊相關業者與人員，多加提醒遊客遵守禁止及限制事項規定，違反者依發展觀光條例裁處新台幣5000元以上10萬元以下罰鍰，調查研究、搜救及執行公務除外，共同維護珍貴的地景生態環境。

澎管處指出，澎湖擁有相當多珍貴的地景旅遊資源，部分玄武岩石柱易受水氣、風化等作用影響，漸產裂隙碎裂岩面，甚至可有落石風險。旅遊旺季來臨，籲請遊客注意遊憩安全，造訪遊憩據點大菓葉柱狀玄武岩區時，要保持距離遠觀，避免太靠近，且不得有攀爬、塗鴉、生火及其他破壞玄武岩及景觀行為，共同維護地景生態與自身安全。（編輯：郭諭儒）1140328

為維護澎湖國家風景特定區小門鯨魚洞及火山口湖遺跡地景生態、觀光遊憩品質及遊客安全，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處公告禁止事項。（觀光署澎湖國家風景區管理處提供）中央社 114年3月28日