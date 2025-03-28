實際行動捍衛 台南「言論自由日」活動4/1登場

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（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市政府訂4月7日為「言論自由日」。市長黃偉哲今天宣布，為期1個月系列活動4月1日登場，將以實際行動捍衛言論自由，也讓年輕世代更全面認識言論自由的發展。

南市府紀念鄭南榕追求言論自由的奉獻犧牲精神，訂4月7日為「言論自由日」，2012年起舉辦系列紀念活動，今年邁入第13年，以「自由造音」為主題，以音樂等形式詮釋言論自由價值，象徵自由不被箝制精神。

黃偉哲希望透過音樂、展覽、影像、書籍等藝術形式，讓更多人了解言論自由運動的價值和重要性，共同捍衛得來不易的民主。

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黃偉哲表示，市府將持續舉辦活動，以實際行動捍衛言論自由及民主人權價值，也讓年輕世代更全面認識言論自由的發展，守護珍惜現今言論自由。

市府新聞稿指出，今年系列活動以四大類型為核心，紀念鄭南榕捍衛百分之百言論自由的決心，深深影響台灣民主發展，包括台南文化創意產業園區演唱會、「民主戰車」攝影展及音樂介紹、曾被查禁歌曲與書籍聯名展等，讓人重新思考與體驗自由的可貴。（編輯：孫承武）1140328