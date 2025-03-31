北市鮮奶週報4/14全面上路 6通路28品項憑證領

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北市長蔣萬安今天宣布，「鮮奶週報」將自4月7日試營運、4月14日全面上路，國小以下學童每週可至4大超商、全聯及美廉社憑證兌換1瓶乳品或豆漿，共有28種品項可選擇。

蔣萬安在「鮮奶週報」政策說明記者會致詞表示，中央去年推出「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，補助公立國小學童每週喝國產乳品，後來卻突然停辦，不只他感到錯愕，許多家長也反映不解。

蔣萬安說，這項政策立意良善，喊卡非常可惜，所以他堅持繼續推動，親自拜訪通路商、克服技術困難，並感謝統一超商、萊爾富、全家便利商店、OK超商、全聯福利中心、美廉社6家業者願意發揮企業社會責任，共同為下一代付出。

他指出，「鮮奶週報」的意思就是「讓孩子的營養週週報到」，讓公私立國小及幼兒園的台北市學童，都可以每週憑證到6大通路兌換28種乳品或豆漿，也期待未來受惠對象能擴及到國中甚至高中學生。

台北市教育局長湯志民說明，「鮮奶週報」補助對象為約18.4萬名具台北市學籍的公私立國小及幼兒園學童，其中國小生4月7日起可憑數位學生證至6大通路全台門市，每週兌換1次乳品或豆漿；幼兒園學童近期將收到幼兒數位卡證，4月14日起即可憑證兌換。

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湯志民提醒，每週兌換時間為當週一凌晨0時至週日晚間11時59分，未兌換無法累積至下週，這學期供應至6月30日當週，應屆畢業生也可領取，寒暑假期間則不提供。

台北市教育局表示，此政策每年總經費約新台幣1億8400萬元，將以台北市地方教育發展基金支應。（編輯：方沛清）1140331