澎湖閒置通樑所變警察服務站 4/1起提供觀光諮詢

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（中央社澎湖縣31日電）迎接觀光旅遊旺季，澎湖警白沙分局將老舊的通樑派出所變成觀光警察服務站，4月1日起提供往來旅客諮詢等服務，打造一個更安全優質的旅遊環境。

白沙警分局在分局辦公大樓興建完成後，所屬通樑派出所設在分局1樓辦公，原有通樑所廳舍閒置，警察局長林温柔最近前往視察時，指示閒置老舊通樑派出所再利用，搖身一變成為觀光警察服務站，擴大服務層面。

白沙分局表示，配合新裝修完成的觀光警察服務站，分局安排「觀光英語特訓班」訓練，自4月1日起至9月30日止的觀光季期間，每天上午9時至下午4時，將派有觀光警察結合治安與服務工作，提供遊客走失協尋、旅遊資訊、旅遊安全、緊急聯絡及其他需要警察服務，打造更安全、優質旅遊環境。

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白沙分局指出，白沙通樑古榕與跨海大橋，是澎湖北環線重要觀光據點之一，遊客抵澎湖旅遊必走遊憩景點，每年都吸引眾多觀光客停歇瀏覽美景。

澎湖縣警局在2013年面臨警力退休潮，為有效解決人力問題，在當年7月1日起裁併湖西鄉西溪、白沙鄉通樑和望安鄉水垵3個派出所。其中，西溪所完全裁撤，水垵所則做為員警宿舍使用，通樑所則因白沙分局內無派出所，加上又屬通樑派出所轄地，所以遷址至分局內。（編輯：孫承武）1140331