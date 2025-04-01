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清明時節防墓地火災 中市消防局出動無人機空勘

2025/4/1 12:16（4/1 12:51 更新）
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清明連假將屆，正是民眾掃墓祭祖時節，也是墓地火災頻傳時節，台中市消防局1日說明，各大隊出動無人機在大型公墓進行空勘，發現有火煙延燒即鎖定行為者。（消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月1日
清明連假將屆，正是民眾掃墓祭祖時節，也是墓地火災頻傳時節，台中市消防局1日說明，各大隊出動無人機在大型公墓進行空勘，發現有火煙延燒即鎖定行為者。（消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月1日
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（中央社記者郝雪卿台中1日電）清明連假將屆，正是民眾掃墓祭祖時節，也是墓地火災頻傳時節，台中市消防局今天表示，各大隊出動無人機在大型公墓進行空勘，一旦查獲引火行為者，即裁罰新台幣3000元。

依照民間習俗，民眾會利用農曆春節過後到清明節期間進行掃墓祭祖，因清理墓地燃燒雜草及焚燒金紙不慎引發火災事件也頻傳，台中市政府今天在市政會議中，由民政局長吳世瑋、消防局長孫福佑及環保局長陳宏益說明相關因應作為。

孫福佑表示，近3年墓地火災呈現逐年下降趨勢，由民國111年的258件減少到113年的131件，墓地火災的原因都是燒金紙及燒雜草垃圾所造成，發生時段主要是上午9時到下午6時。

為預防火災發生，孫福佑指出，志工每年都會在大型墓地入口發放防火宣傳及小水袋外，各大隊及空拍義消也會出動遙控無人機進行空勘及宣導，以113年為例，無人機就出動249次。

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孫福佑說，如果民眾在焚燒雜草或金紙後未確實熄滅致引發火災，無人機可以鎖定民眾身影據以追查及裁罰，每件裁罰3000元，113年共裁罰15件，而今年到3月24日為止已開罰10件。

台中市長盧秀燕提醒，清明節4天連假將到來，美國及韓國之前都發生森林大火，韓國目前還在燒，清明時節祭祖時要注意，星星之火足以燎原，一定要注意防火，亂丟菸蒂及未熄滅金紙等行為都要避免。（編輯：李錫璋）1140401

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