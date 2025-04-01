彰化桐花季5大景點登場 民眾賞花拍照可抽獎

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（中央社記者吳哲豪彰化1日電）油桐花將在八卦山脈盛開，彰化縣府今天舉辦「2025彰化桐花祭」宣傳記者會，邀請民眾前往彰市福田社區、員林市藤山步道等5大賞桐景點賞花，民眾也可拍下桐花照片上傳抽獎。

彰化縣政府上午在彰化縣警察局中庭，舉辦「2025彰化桐花祭」宣傳記者會，副縣長周傑及彰化市長林世賢出席，介紹4月12日至27日，在彰化市福田社區、員林市藤山步道、芬園鄉挑水古道、德興社區以及東寮客庄等5大賞桐景點登場的活動。

周傑致詞時指出，今年桐花祭邁入第20年，結合各社區特色推出創新活動，包括社區特色餐盒、桐遊小旅行以及PO美照抽好禮等，其中社區特色餐盒由福田、溪頭、德興等社區與貓羅溪畔客家協會一起製作，結合在地農產，另有針對持有長青幸福卡的民眾推出的11條一日遊行程，鼓勵長者參與賞桐。

縣府表示，今年桐花祭設計「PO美照抽好禮」活動，民眾選擇3處賞桐景點或參加桐花之夜活動，拍照上傳至個人社群平台並留言「美好彰化幸福桐遊」，可兌換摸彩券參加抽獎，獎品包括健康手錶、咖啡機等。

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至於重頭戲「桐花之夜」將在4月26日及27日晚上在彰化縣立體育場登場，分別邀請十鼓擊樂團及長榮交響樂團演出，其中十鼓擊樂團將呈現台灣鼓樂魅力，長榮交響樂團則帶來古典名曲及民謠演奏，讓民眾在音樂中享受桐花美景。

縣府表示，為方便遊客前往八卦山賞桐花，縣府安排接駁車服務，共72班次，自彰化火車站發車並停靠福田賞桐生態園區等景點，接駁車票採1日券方式，每張新台幣20元，可不限次數搭乘。（編輯：李亨山）1140401