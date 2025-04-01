雲林寶貝童樂會4/12登場 親子搬地瓜

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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）雲林縣政府12日將在虎尾鎮綜合社會福利館舉行雲林寶貝童樂會，安排寶寶抓周、爬行、地瓜搬搬樂等活動。雲林縣長張麗善今天邀請家長帶著小小寶貝同樂，留下珍貴成長紀錄。

張麗善在宣傳記者會表示，縣府去年推出「萬寶龍」計畫，鼓勵縣民生兒育女。截至今年3月為止，縣內新生兒已逾8000名，生育率較前年成長116%，成效良好。

張麗善指出，縣府除萬寶龍催生政策，同時推出各項托嬰、托育、育嬰育兒支援等政策，並加強各項適合親子同樂、小朋友放電公共建設，減輕家長生養負擔，讓孩子平安快樂成長。

雲林縣社會處運用公益彩券盈餘分配款專戶挹注，12日在綜合社會福利館辦理雲林寶貝童樂會。活動包括循古禮的抓周、寶寶爬行比賽、換尿布比賽、「搬搬樂」搬水林黃地瓜活動，另還準備「狀元餅」等好禮送給參加民眾。

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雲林縣社會處長林文志指出，此次活動規劃換尿布趣味賽，鼓勵家務分工不分男女、打破性別刻板印象；抓周活動則是祈求寶寶一生平安、健康長大。

為呼應兒童權利公約遊戲權，活動設計寶寶爬行比賽、搬搬樂等活動，搬搬樂以搬運水林鄉農特產地瓜為主，地瓜是健康且易取得的食材，能提供滿滿營養給予寶寶，縣府盼透過活動讓參與家庭都能玩得開心。（編輯：吳素柔）1140401