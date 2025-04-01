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嘉縣布建300台空品感測器 火災空污範圍立即顯現

2025/4/1 15:56（4/1 16:21 更新）
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嘉義縣環保局與消防局合作，將感測器數據與火警資訊系統智慧化整合，透過嘉義縣所布建300台微型空品感測器（圖），即時監測空氣品質，有效降低災害影響。（嘉義縣環保局提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月1日
嘉義縣環保局與消防局合作，將感測器數據與火警資訊系統智慧化整合，透過嘉義縣所布建300台微型空品感測器（圖），即時監測空氣品質，有效降低災害影響。（嘉義縣環保局提供）中央社記者蔡智明傳真 114年4月1日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）嘉義縣竹崎鄉日前工廠火警，環保局即時發布「火災空品通知」告知空污影響區域；環保局說，這是透過全縣300台微型空品感測器數據智慧化分析，在突發事件時發揮示警作用。

竹崎台灣涼椅工廠3月28日火警，嘉義縣環境保護局即時發布「火災空品通知」，除竹崎周邊，梅山鄉、番路鄉、中埔鄉、民雄鄉及嘉義市等也可能受影響，呼籲民眾減少戶外活動，外出戴口罩。

環保局發布新聞稿表示，接受消防局119救災救護指揮派遣系統資料後掌握火災類型、位置及狀態，透過智慧化系統分析微型空氣品質感測器數據，自動追蹤火災空品狀況。

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環保局說，智慧化系統1分鐘內就可分析細懸浮微粒（PM2.5）濃度趨勢、氣象資訊及受影響範圍等重要資訊，直到火勢撲滅，持續向民眾示警。

環保局長張輝川表示，智慧化火災空品應變機制協助相關單位準確預防災害影響範圍，進一步執行防護措施。此外，民眾也可藉環境部空氣品質監測網（https://airtw.moenv.gov.tw/）獲取即時空品資訊。（編輯：李明宗）1140401

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