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因應中央總預算刪凍 黃偉哲指示調整建設推動

2025/4/1 18:20
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（中央社記者張榮祥台南1日電）因應立法院刪減、凍結114年中央政府總預算，台南市長黃偉哲今天在市政會議指示調整各項建設推動，且製作說帖，取得市民諒解。

中央政府114年總預算遭立法院刪減新台幣2076億元、凍結1381億元，黃偉哲今天在市政會議聽取簡報，指示相關局處積極和中央聯繫，依輕重緩急推動調整各項建設。

黃偉哲指出，中央政府總預算遭刪減、凍結，將大幅拖延行政效率。即使凍結，若順利進入議程排審，可能已到9月，根本無法執行，刪減預算更嚴重壓縮行政空間及民眾權益。

黃偉哲表示，中央預算刪減，補助地方比例勢必大幅減少，對台南財政影響很大，市政推動非常吃力。台南市第一條捷運原本只要負擔1成，如今是4成至5成，地方政府根本吃不消。

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黃偉哲說，文化部預定在台南市曾文市政願景園區規劃國家典藏中心，預算遭到立法院刪除後，恐無法繼續。南科業務費也是大筆一揮遭到刪除，要護國神山又刪減必要業務費，悖離民意，也影響國家發展。

市府新聞稿指出，財劃法修法對台南市影響最大的是軌道建設，涵蓋捷運（藍線、藍延線、紅線、綠線、深綠線）及鐵路建設（南鐵案、永康地區鐵路立體化、新市地區鐵路立體化）等，市府將爭取維持原補助比例，以免造成市庫負擔，影響其他建設推動。（編輯：孫承武）1140401

黃偉哲
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