花蓮0403震災重建首案 北濱花一邨公辦都更招標

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（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）國家住都中心以公辦都更方式辦理花蓮0403震災後重建，今天公告花蓮市北濱段花一邨社區前棟為都市更新案，為花蓮0403災後重建首案，也是花蓮公辦都更第1案，即日起上網招標。

去年4月3日花蓮近海發生芮氏規模7.2強震，造成多處建物嚴重受損，其中坐落花蓮市北濱街與海濱街的「花一邨社區前棟」經判定為紅單危樓並已強制拆除。

災後，國家住宅及都市更新中心即配合內政部國土管理署進駐花蓮震災重建專案辦公室，並召開多次重建說明會，協助地主釐清相關重建事項，獲得前棟全體所有權人100%同意以公辦都更方式辦理災後重建。

國家住都中心表示，此次招標內容涵蓋都市更新事業與權利變換計畫書製作、建築設計、監造作業、耐震特別監督等專業服務；另考量花蓮地震頻繁，因此提高耐震用途設計係數，並要求建築設計需符合通用設計及住宅機能需求，打造「原地安居、回家團圓」的安心住宅環境。

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此案將由國家住都中心擔任實施者，採「權利變換，地主自行出資」模式實施都市更新事業；全案基地面積約258平方公尺，使用分區為住宅區，更新後預計規劃一棟地上五層、RC構造建築，每層2戶、共10戶，將蓋回原有使用空間並全數分配予原地主。

國家住都中心指出，此案為花蓮災後重建首案，也是花蓮縣首件公辦都更，期許為地方都市更新及社區復原作業樹立良好典範。（編輯：郭諭儒）1140401