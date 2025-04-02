台南首處茶產區落腳東山 手搖飲業者覓地自種

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）農業部茶及飲料作物改良場協助知名手搖飲業者在台南市東山區建置自有茶產區，今天剪綵啟用，茶園約15公頃，業者並計畫興建製茶廠，預計3年後投入生產，成為台南首處茶產區。

手搖飲業者今天在台南市東山區舉行自有茶葉園區啟用剪綵及茶苗種植儀式，台南市長黃偉哲與農業部茶及飲料作物改良場長蘇宗振等人受邀出席。

黃偉哲致詞表示，台南市東山區以盛產龍眼、龍眼乾及東山咖啡聞名，但過去並不產茶，感謝茶改場協助業者找到適當地點，這裡土質與氣候環境適合茶業發展，期許未來與東山咖啡一樣，成為台南主力農產品之一，也希望台南繼芒果、鳳梨、文旦之後，也能成為知名台灣茶產地。

蘇宗振表示，業者落腳東山的茶葉產區啟用可說改寫台南歷史，根據目前農業統計年報，全台灣只有基隆市與台南市沒有產茶，但從今天開始，台南市已經有茶園，且面積預計將超過15公頃，業者是對未來百年產業發展做布局，茶改場在相關栽培技術也會盡力予以協助。

在這間手搖飲業者擔任董事長的王賢明表示，茶產區位於東山區南勢地區，總面積約17公頃，其中15公頃將規劃為茶園，根據茶改場協助檢測資料顯示，產區土壤含有天然礫石層，排水性極佳，土壤酸鹼PH值約為4.8，非常適合茶樹根系發展，是極具潛力優良土地。

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王賢明指出，目前園區主要規劃栽種「四季春」及「台茶18號」兩大品種，並採用「友善耕作」方式種植，避免使用過多化學農藥與過度施肥，希望以最天然方式栽培出好茶，讓消費者安心，也讓土地長久生生不息。

王賢明強調，未來園區內也將興建製茶廠，從種植到採收、製茶皆可現地完成，製茶廠目前已在申請程序中，預估茶園大概3年後就進入穩定採收期，屆時可正式投入製茶產能。（編輯：黃名璽）1140402