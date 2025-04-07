剖香腳百年傳統技藝展演 黃敏惠籲珍惜傳統技藝

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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義市雲霄社區重要傳統技藝「剖香腳」展演活動，1997年起持續推廣，在停辦2年後，今天在嘉義市立博物館重新展開；市長黃敏惠希望透過推廣傳統技藝，讓下一代認識並珍惜。

嘉義市重要傳統技藝「剖香腳」展演活動今天重新展開，現場由黃敏惠、總統府資政張博雅與北園國小、復國幼兒園及吳鳳幼兒園的師生一同體驗嘉義的珍貴傳統技藝。

「剖香腳」展演由具60年以上經驗的師傅邱錦雲示範。透過邱錦雲熟練的鋸竹、剖片及剖絲技藝操作下，每根竹筒能剖出1000多支細長的香腳，再捆成一束又一束的香腳花，形成美麗的香腳花束。

隨後，由製香師傅蔡增成負責製香過程，利用各種的中藥材料混合而製成香粉，手工沾裹香腳，這一過程需多次反覆進行，將每一支香腳均勻地塗抹，完成後的香枝，可供應祭拜使用。

黃敏惠致詞表示，「剖香腳」這項精湛工藝不僅是嘉義市文化瑰寶，也是對歷史與傳統的敬畏。早期嘉義市內安里、雲霄里因民間信仰，「剖香腳」形成社區重要產業。

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嘉義市文化局長謝育哲指出，雲霄社區的「剖香腳」技藝是嘉義市的深厚文化之一。這項傳統工藝經過幾代人的傳承，雖然機械化製作方式逐漸取代手工，但這項手工藝價值依然無可取代。今天的展演不僅是對過去的回顧，更是對未來的展望，將繼續支持這項傳統文化活動，讓更多人認識。

具百年歷史「剖香腳」傳統技藝，往年在社區內公開展演，於2021年起移至嘉義市立博物館戶外圓形廣場辦理，當地的嘉義市林森里長王廣禮認為，在大場地可以讓更多在地學童及遊客體驗並認識這項傳統技藝。（編輯：李淑華）1140407