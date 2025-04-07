張岱榮升林業保育署副署長 李定忠升任嘉義分署長

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）林業及自然保育署嘉義分署今天舉行新任分署長交接典禮，原任分署長張岱榮升林業保育署副署長，新任分署長由嘉義分署副分署長李定忠升任，林業保育署長林華慶監交。

林保署嘉義分署今天發布新聞稿表示，林華慶感謝張岱任內積極任事與辛勞付出，並期許李定忠能在過去奠定基礎上，率領嘉義分署全體同仁邁向更優異表現。

嘉義分署表示，張岱自民國107年7月起接任嘉義分署前身嘉義林區管理處處長，任內結合在地社區成立「林下良品」品牌促進山林經濟，並致力阿里山國家森林遊樂區與治理改善工程，屢次帶領團隊榮獲公共工程金質獎、優良農業建設工程獎及台灣景觀大獎等殊榮。

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此外，新任分署長李定忠歷任林業保育署所屬機關技術助理員、技術員、技正、工作站主任、課長、秘書、副處長、副分署長等職務，自106年6月起擔任嘉義林區管理處副處長及改制後副分署長期間，致力阿里山森林遊樂區規劃與整建，成功打造全國第1個森林文創園區「檜意森活村」，成績斐然。

嘉義分署指出，嘉義分署新任副分署長由林業保育署簡任技正魏郁軒升任，他畢業於國立中興大學水土保持學系研究所，並具有水土保持技師證照，林業保育署盼倚重其專業，持續為嘉義分署工程業務引入新層次。（編輯：陳仁華）1140407