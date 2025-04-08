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桃園第一選區罷免連署書破3萬份 牛煦庭：尊重

2025/4/8 14:35（4/8 15:01 更新）
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罷免國民黨立委牛煦庭公民團體8日宣布，第二階段連署書突破3萬份，希望週末可達標送件門檻，後續將支援友軍。（桃園市第1選舉區罷免牛煦庭公民團體提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年4月8日
罷免國民黨立委牛煦庭公民團體8日宣布，第二階段連署書突破3萬份，希望週末可達標送件門檻，後續將支援友軍。（桃園市第1選舉區罷免牛煦庭公民團體提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年4月8日
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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園第一選區罷免牛煦庭公民團體今天宣布，第二階段連署書突破3萬份，希望週末可達標送件門檻，後續將支援友軍。國民黨籍立法委員牛煦庭表示尊重，但還是會做好自己的工作。

桃園第一選區罷免牛煦庭公民團體領銜人陳曉煒今天宣布，罷免牛煦庭的第二階段連署書突破3萬份，但是距離安全門檻還需要1萬5000份，罷團希望在這個週末就可以達標3萬5000份、突破送件門檻的3萬3970份。

陳曉煒指出，這個週末如果達標，桃園第一選區罷團志工就可以支援隔壁第四選區罷免立法委員萬美玲的友軍，讓不適任立委下台。

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陳曉煒說，因為希望萬美玲的選區也能夠按照預想的進度進入送件安全門檻，所以在罷免牛煦庭連署達標之後，站點會維持收件能量，幅員廣闊的龜山地區會持續由站點及小蜜蜂陸戰隊進行掃街作業，至於蘆竹南崁區的小蜜蜂陸戰隊，則會先前往第四選區（桃園區）支援，後續也會協助第六選區（八德、大溪等區）一起努力。

對此，牛煦庭表示予以尊重，但仍會做好自己立法委員的工作。（編輯：林恕暉）1140408

牛煦庭
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