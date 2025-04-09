不滿台語教學遭校方抹黑 教師赴中市府陳情

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）從事台語教學的合唱團指導老師王珍誼等人今天到台中市政府陳情，質疑在國小的教學遭新任校長抹黑及霸凌。遭指控的賴厝國小校長趙祝凌澄清無抹黑或打壓。

台中市政府教育局表示，已依規組成調查小組，正加速調查盼釐清真相。

王珍誼上午由數十名支持母語的人士陪同，到台中市政府前舉牌陳情，高喊「守護台語，終止霸凌，教師專業不容打壓，校長停職接受調查」，並由台中市教育局國小教育科長宋玟蓁接下陳情書。

陳情代表說明，王珍誼是台中市賴厝國小「台灣台語沉浸式教學計畫」團隊及合唱團指導老師，合唱團曾多次獲獎及受邀演出，並將台語融入音樂教學，使賴厝國小被國教署列為亮點學校，更有5名老師加入團隊，在自然及社會等領域使用台語教學。

王珍誼受訪指出，母語要傳承下去，不能只靠本土語言課程，採沉浸式教學是透過台語教音樂，還有團隊老師教社會及自然，國教署也支持肯定，去年賴厝國小新校長上任就不支持，希望台中市長盧秀燕及教育部重視。

王珍誼表示，因為校長不支持母語，以行政權抹黑團隊老師，團隊提報的每張單據，都要經學校核銷，說要遵守規定，卻是校方自行規定，違背國教署公告原則及一般性法則，已是職場霸凌。目前進入調查，希望團隊已做出的亮點不要被中斷，教育局及教育部可以出面處理。

教育局指出，尊重學校依校內行政規範及教育推動需求，自主申請各項計畫資源，也支持教師推動本土語文教學的熱忱，鼓勵雙方透過溝通與協調，尋求合作共識；若該校日後仍有送件需求，教育局將向中央溝通並爭取協助。至於針對教師申訴校長涉職場霸凌一事，教育局已依規組成調查小組，目前正加速調查中，盼盡早釐清真相。

賴厝國小校長趙祝凌告訴中央社記者，她去年8月上任後，針對校務進行精進，包括採購、核銷、加班、補休、鐘點費等進行規範，一體適用，回歸法規面做調整，相關規範流程都公布在學校網站，也在會議中說明，如果不清楚校方都會個別指導，校方不會針對特定項目做要求。

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趙祝凌表示，她沒有不支持母語，她本人是台灣人，最支持母語，在之前任職的學校還承辦母語教學師資的培訓達7年，可以說是一直在支持母語。

至於說到抹黑及打壓情事，她澄清說，是為了讓校務流程更清楚，以保護相關人士，相關規範是一體適用，沒有針對特定對象，她只是希望提報的單據可以根據會計程序改正，並非抹黑或打壓。（編輯：黃名璽）1140409