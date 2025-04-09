收容犬變身果園守護者 網友期待開啟毛孩幸福生活

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣動物保護防疫所訓練收容犬成為工作犬，近日媒合果園農民領養，因位處深山，且需搭乘纜車流籠越溪送達，網友憂心能否獲得妥善照顧。動防所表示，將加強後續追蹤。

苗栗縣動防所透過臉書粉專指出，苗栗1名農民因果園長期飽受野猴侵擾，希望領養工作犬陪伴並協助農務，然而，受限於工作繁忙及果園位於苗栗、台中深山處交通不便，遲遲無法完成領養接回犬隻，經友人及動防所協助，日前成功將工作犬平安送達果園。

動防所說，運送犬隻的過程並不容易，途中需經過顛簸山路，甚至搭乘運送蔬果的纜車流籠越過溪谷，才將犬隻安全送達目的地。

動防所表示，犬隻天生對入侵者保持警戒，能夠透過吠叫聲及巡邏活動來嚇阻野外猴群，透過適當的訓練，收容犬能夠成為果園工作犬，相比電網、網罩或人工驅趕，不僅能降低農民的勞動負擔，也能提供更具彈性的防禦機制。

對於動防所發文稱「收容犬變身果園守護者」，網友反應不一。有網友期待祝福毛孩能開啟新的幸福生活，也有人留言質疑，犬隻被送到遙遠深山「能確保會被善待嗎」、「太多顧果園的毛小孩比流浪狗還可憐」。

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苗栗縣動物保護防疫所所長張俊義今天告訴中央社，遊蕩犬問題長期存在，民國106年動物收容所「零撲殺」政策實施後，除推廣以認養代替購買，也訓練收容犬隻成為適合各行業的工作犬，許多縣市都在推動。

對於部分網友疑慮，張俊義指出，犬隻在腹地開闊的果園生活，相信比在收容所度日、等待被領養來得好，後續也會持續追蹤領養飼主的照顧情況，希望透過幫助收容犬「轉型」找到新家，成為飼主得力助手，落實互利共生理念。（編輯：方沛清）1140409