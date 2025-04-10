澎湖首度命名保安林 龍門菓葉獲選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣10日電）澎湖島嶼保安林有身份證識別，農業部自然保育署屏東分署首度為2903號與2904號保安林命名為「龍門」與「菓葉」，寫下保安林管理的里程碑，也象徵離島保育軸帶的實踐邁進新階段。

自然保育署屏東分署表示，澎湖群島的森林面積雖不大，卻是島嶼生態與防災的關鍵防線。為提升保安林的在地認同感，自3月起，首度辦理湖西鄉龍門與菓葉2村的第2903號與第2904號保安林命名活動，邀請當地居民舉辦說明會與投票，9日正式命名為「龍門保安林」與「菓葉保安林」，寫下澎湖保安林管理的重要里程碑，也開啟全台保安林命名新篇章。

透過 Google News 追蹤中央社

屏東分署表示，守護澎湖保安林，從「叫出名字」開始。過去澎湖的保安林僅以冷硬數字編號識別，缺乏地方特色與情感連結。此次命名透過說明會、民眾與小學生投票及問卷調查，由當地居民共同決定，賦予保安林具歷史、文化與地理意涵的名稱。「龍門」與「菓葉」作為保安林名稱，不僅象徵這片森林作為防風固沙的綠色屏障，更承載地方記憶與人文價值，也成為澎湖保安林的重要標誌。

屏東分署表示，澎湖全島共有20處保安林地，面積達527餘公頃，其中湖西鄉有5處，面積267餘公頃，今年首度命名的「龍門保安林」與「菓葉保安林」分別為73和13餘公頃，未來將由這兩個社區加入認養守護行列，其餘保安林地則持續辦理命名活動。（編輯：吳素柔）1140410