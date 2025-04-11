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澎湖觀光季啟動 中央和地方聯手行銷

2025/4/11 11:54（4/11 12:36 更新）
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澎湖國家風景區管理處自8日起一連3天，分別在台北、台中、高雄舉辦「2025澎湖四季旅遊」推介會，國內逾200家旅遊業界與會。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 114年4月11日
澎湖國家風景區管理處自8日起一連3天，分別在台北、台中、高雄舉辦「2025澎湖四季旅遊」推介會，國內逾200家旅遊業界與會。（澎湖國家風景區管理處提供）中央社 114年4月11日
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（中央社澎湖縣11日電）澎湖觀光旅遊季登場，觀光署澎湖國家風景區管理處推廣澎湖四季旅遊等特色與亮點觀光活動，澎湖縣政府也配合行銷澎湖國際海上花火節。

澎湖國家風景區管理處自8日起一連3天，分別在台北、台中、高雄舉辦「2025澎湖四季旅遊」推介會，國內逾200家旅遊業界與會，澎湖縣政府也配合行銷澎湖國際海上花火節，期吸引更多的國人到澎湖旅遊渡假。

澎管處長郭振陵表示，隨著境外旅遊市場開放，國內旅遊進入高度競爭階段，離島觀光面臨更大挑戰，澎管處今年推出有「澎湖跳島自行車嘉年華」、「澎湖追風音樂燈光節」、「菊島澎湖跨海馬拉松」，以及「澎湖四季旅遊」與「台灣好行-澎湖輕鬆遊」等大型的活動，搶攻國內外市場，延續澎湖的旅遊熱度。

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澎湖國際海上花火節將自5月登場，今年與史努比75週年合作推出更具有看頭，歡迎國人到澎湖欣賞最絢麗的花火與無人機。

澎管處表示，「2025澎湖四季旅遊」推介會現場推出最新旅遊產品與特色體驗，還安排澎湖道地美食品嚐等活動，讓國內的旅遊業者感受澎湖獨特風情魅力與熱情。（編輯：張銘坤）1140411

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澎湖觀光旅遊季登場，觀光署澎湖國家風景區管理處自8日起一連3天在全台推廣澎湖四季旅遊特色與亮點。（澎湖國家風景區管理處提供） 中央社 114年4月11日
澎湖觀光旅遊季登場，觀光署澎湖國家風景區管理處自8日起一連3天在全台推廣澎湖四季旅遊特色與亮點。（澎湖國家風景區管理處提供） 中央社 114年4月11日
史努比
澎湖花火節5月登場 史努比家族無人機燈光秀
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