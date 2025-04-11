新北新村芳書院黑金福德之路 走讀寄命土地公等廟

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北新村芳書院發起的「福德之路上的悅行者」活動今天帶領走讀基隆河沿岸串聯黑金煤礦的三貂嶺土地公廟。猴硐復興礦遺址的寄命土地公「福正宮」，更是礦工守護神的獨特信仰。

新北市新村芳書院今天表示，瑞芳區深受土地眷顧，曾是第一棵茶樹苗栽種的地方，「台灣通史」記載1796至1820年間，福建茶商柯朝從福建引進茶樹種子植於瑞芳𫙮魚坑。

新村芳書院說，瑞芳後來成為富產黃金與煤礦的礦山，大地是萬物生養的母體，因此，規劃了茶金、黑金、黃金3條「福德之路臍帶路徑」，透過走讀鄉土歷史，感謝土地給予的豐盛與庇佑，感恩土地的滋養與照顧。

長期研究台灣土地公信仰的民安國小校長王健旺表示，每個地方都有專屬的土地公，從原始管土地農作的自然神，到人格化的社區守護神，角色千變萬化。

新村芳書院表示，瑞芳茶金福德之路是從四腳亭至瑞芳基隆河段；黃金福德之路是從瑞芳經九份、金瓜石、水湳洞。今天走讀的黑金福德之路串聯三貂嶺福德祠、魚寮路福德正神、寄命土地公、瑞三保安新村承德宮等10間土地公廟。

文史工作者施岑宜中午告訴中央社記者，「福正宮」位於猴硐復興礦遺址旁，廟門對聯寫著「福德千家祀，正神萬世尊」，是社區猴硐礦工導覽時，會特別說「寄命土地公」故事的廟宇。

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施岑宜說，挖煤礦是高危險工作，以往礦工每天入坑前，會到礦坑口的土地公廟祭拜祈福，並放置寫有自己名字的工作牌，象徵將性命託付給土地公，下班後，再答謝土地公保佑，並將性命領回，這是礦村獨特的「寄命」信仰力量。

她說，「福德之路臍帶路徑」是透過走讀，逐步回到與大地母親的連結，每條路徑都代表著臍帶（期待），今天出發前還寫下祈福疏文，希望大家回歸自己的內心，成為真正的悅行者。（編輯：李錫璋）1140411