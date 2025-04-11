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照顧二崙鄉兒童口腔健康 雲縣府將安排牙醫師下鄉

2025/4/11 14:17（4/11 15:01 更新）
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雲林縣衛生局11日在二崙國小舉辦口腔保健宣導活動，活動中還有分組競賽，透過腦力激盪、知識接力、有獎徵答（圖）等方式，達到寓教於樂的目的。中央社記者姜宜菁攝 114年4月11日
雲林縣衛生局11日在二崙國小舉辦口腔保健宣導活動，活動中還有分組競賽，透過腦力激盪、知識接力、有獎徵答（圖）等方式，達到寓教於樂的目的。中央社記者姜宜菁攝 114年4月11日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）雲林縣衛生局今天到二崙國小辦全民口腔健康月活動，局長曾春美表示，二崙鄉缺乏牙科醫療院所，就診需到其他鄉鎮，為照顧兒童的口腔，縣府編列經費採購牙科診療台，牙醫師最快下學期開始下鄉。

雲林縣衛生局今天在二崙國小舉辦「我們最『口』愛 口腔保健從小做起」，活動由口腔保健我最棒有氧舞蹈拉開序幕，且牙醫師黃佐維解說口腔保健的常識，同時活動中還有分組競賽，透過腦力激盪、知識接力、有獎徵答等方式，達到寓教於樂的目的。

曾春美表示，經濟發展、生活品質提升，導致現在兒童飲食偏向精緻化和高醣化，導致口腔齲齒率攀升，為了讓兒童重視口腔保健因此舉辦宣導活動，教導正確口腔衛生，同時講解檳榔和口腔的影響，進一步加強對口腔健康與防癌的認識。

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二崙鄉缺乏牙科醫療院所，民眾看牙科通常需要開車到虎尾鎮等鄰近鄉鎮；為此雲林縣府編列預算，採購12張牙科診療台。

曾春美說，衛生局、教育處和牙醫師公會合作，未來將牙醫師送到校園，為孩童進行檢查和治療。雲林縣教育處指出，牙醫師最快下學期進入校園，建立正確的口腔保健。（編輯：張銘坤）1140411

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曾春美
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