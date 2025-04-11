虎科大學輔中心改造 強化隱密性提升安全感

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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）因應校園心理健康議題日益受到關注，教育部推動大專校院輔導諮商空間改造計畫，虎尾科技大學重新劃分諮商與行政辦公區域，並提升輔導環境氛圍，強化隱密性，提升舒適度和安全感。

虎科大獲教育部「學美．耕心—大專校院輔導諮商空間改造計畫」逾新台幣300萬元優化學生輔導諮商中心。教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩今天到虎科大實地開箱，親身體驗諮商空間的轉變。

許嘉倩表示，因應大專校院學生心理健康問題複雜化，教育部完成學生輔導法修法，強化輔資中心定位，包括將專業輔導人力師生比從1200：1，調整為900：1，盡量補足各校輔導人力需求，並推動輔諮空間改造計畫，為學生營造舒適空間。

虎科大學生事務長林易泉表示，學輔中心今年獲教育部計畫補助，使整體諮商環境更加完善，除改造硬體環境外，在輔導人力措施面，學校也將於空間啟用後，將輔導諮商人員拉至教學單位現場，由輔導人員認養學系，每週安排時間至系上駐點，現場評估師生需求、轉介學輔中心。

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最受改造的亮點為學生諮商空間，臨接學輔中心半開放式花園，透過窗景引入自然光線與綠意，搭配中性色調與弧形天花板，營造溫潤柔和、不具壓迫感的空間氛圍，同時強化空間隱密性，提升心理舒適度與安全感。

台灣設計研究院長張基義說明虎科大的改造關鍵特色，包括使用分區調整優化空間；其次設計回到「以人為本」的理念，強調使用者體驗；更重要的是此次案例可作為未來學界典範，「我們認為當空間不同了，人的使用、各方面的行為也將隨之轉變。」（編輯：張銘坤）1140411