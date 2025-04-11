台南鳳頭燕鷗嘴、腳遭漁網纏繞 鳥友初判凶多吉少

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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南沿海冬夏候鳥交替，急水溪口一隻鳳頭燕鷗清明期間被發現從鳥嘴到腳都被漁網纏繞，無法停歇，只能一直盤旋飛翔，甚至可能無法進食，鳥友協尋多日未果，初判凶多吉少。

台南市急水溪口是極度瀕危「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗（全球不到200隻）棲息地，吸引不少鳥友趕往拍攝，其中鳥友許茂松無意中發現一隻鳳頭燕鷗從嘴到腳被漁網纏繞，無法停歇。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷今天告訴中央社記者，這隻鳳頭燕鷗不斷在空中盤旋，鳥友協尋多日未果，初判可能體力耗盡，掉落水中溺斃。

黃蜀婷說，台南沿海每年都有水鳥受害於廢棄魚線、魚網及海廢，類似心痛畫面不斷上演，鳥友擔心「神話之鳥」未來也可能受到傷害；希望漁民、釣友及民眾莫隨意丟棄漁網、漁線等，危及鳥類生存。

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目前，鳳頭燕鷗在全球數量穩定，國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書列為無危（LC），但野生動物保育法列為珍貴稀有野生動物。

資料顯示，鳳頭燕鷗又名大鳳頭燕鷗，在熱帶和亞熱帶舊大陸海岸線、島嶼密集成群築巢，遍及印度洋到中太平洋，也分布於波斯灣，馬祖、基隆和宜蘭。（編輯：郭諭儒）1140411