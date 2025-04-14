響應世界地球日 新北市圖蘆洲集賢分館體驗手抄紙

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（中央社記者趙敏雅新北14日電）新北市立圖書館蘆洲集賢分館響應0422世界地球日，自22日起推出一系列「零廢棄」生活閱讀活動，包含借書免費體驗手抄紙等，邀民眾一起從日常生活愛地球。

新北市立圖書館長吳佳珊今天透過新聞稿指出，今年世界地球日的主題是「地球力」，希望鼓勵人們從自身做起，探索更多節能減碳方式，共同為地球出力。

吳佳珊表示，響應世界地球日，蘆洲集賢分館「手創空間」結合手抄紙體驗、零廢棄生活創意手作、好書分享愛地球、「與地球共舞」環境影展等。

其中，集賢分館「手創空間」特別推出「零廢棄」生活閱讀活動，除了教小朋友利用回收廢紙製作手抄紙，從造紙過程中學習從生活節能減碳；手作創意佳的館員也將淨零、廢物利用等觀念融入活動，運用回收的裝書紙箱布置書展，落實環境永續。

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蘆洲集賢分館「零廢棄」生活閱讀活動從4月22日起至5月17日止，民眾只要借5本書，就可獲得環保書袋與好書。其中，22日世界地球日當天，民眾借書後，還可免費體驗手抄紙DIY，以及自製文青手抄紙卡片。

另外，蘆洲集賢分館從4月19日起有一系列「零廢棄DIY」生活創意手作活動，如4月19日有碎布拼接零錢包、4月26日為海玻璃手繩與拼貼卡片、5月10日則有蚵殼香氛蠟燭與鑰匙圈等，將教民眾用畸零布料、海灘上玻璃碎片、廢棄蚵殼、咖啡渣等廢棄物，創作實用生活用品，體驗廢物再生的無限可能。詳細報名方式可到新北市立圖書館網站查詢。（編輯：方沛清）1140414