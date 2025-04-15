台中男驚見鞋子滲血 嚴重糖尿病足潰瘍

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（中央社記者趙麗妍台中15日電）體重高達120公斤的林姓男子，日前出國洽公步行整天回到飯店，發現鞋子「滲血」，脫襪後驚見腳底整層皮幾乎脫落，返國後掛急診，醫師警告已演變成嚴重糖尿病足潰瘍。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，38歲的林姓男子為業務經理，他常往返國外做生意，因工作需要得跟客戶應酬，大吃大喝導致體重一路飆漲到120多公斤，未服藥控制三高問題。

林男去年底出國洽公，他回憶當時隱約感覺腳底微微疼痛，走了一整天回到飯店後發現白鞋竟滲出血水，他脫鞋檢查看到整塊腳底皮幾乎快「整片剝落」，還可看到暗紫色的皮下組織，他驚嚇不已。

返國後，他自行購買口服抗生素及藥膏使用，期間未感覺到明顯疼痛，但傷口依舊未好轉，多日後因走路壓迫到傷口引發劇烈疼痛，他掛急診就醫，醫師檢視後，判定是糖尿病神經病變引發的深層足部潰瘍，若不儘快清創，恐會引起骨髓炎甚至敗血症，屆時可能得截肢才能保命。

林男的糖化血色素標準值高達12%（正常值在6%以下），身體發炎指數「CRP」達到16mg/dL，高度發炎狀態，緊急安排清創手術，同時會同腎臟科醫師給予抗生素、胰島素、專用傷口乳膏及連續多次高壓氧治療後免於截肢，住院近一個月出院。

亞洲大學附屬醫院高壓氧中心主任、骨科主治醫師蔡孟學指出，林先生是典型的「糖尿病足潰瘍」（DFU）患者，致病原因在於長期血糖控制不佳，對周邊神經、血管產生損傷，後續又因足部受力不均導致硬繭或出現外傷的話，有可能進一步造成傷口難以癒合、皮膚黏膜組織破損的糖尿病足潰瘍。

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蔡孟學指出，許多糖尿病患者因未追蹤控制血糖，導致「神經幾乎泡在糖水裡」引起神經損傷，初期症狀不明顯，容易被忽視，甚至對溫度感受變得遲鈍或肢體傷口久久不癒等，直到陸續出現腳趾麻痛或出現對溫度特別敏感等前兆。

蔡孟學呼籲，糖尿病患者的足部循環比較差，且汗液中含有葡萄糖，若清潔未做好，足部的傷口會如同培養皿一般，容易孳生細菌造成感染，若再加上神經退化感覺遲鈍或疏忽照顧傷口，後果十分嚴重，建議患者每年至少接受1次足部檢查，同時落實控制血糖，才能盡量降低風險。（編輯：張銘坤）1140415