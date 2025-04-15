嘉縣社宅朴子安居動土 2029年提供375戶

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（中央社記者黃國芳嘉義縣15日電）嘉義縣政府第2案社會住宅「朴子安居」今天動土，預計2029完工，將提供375戶住宅單元。縣長翁章梁表示，嘉義縣社宅目標2000戶，打造宜居且可負擔的住宅環境。

嘉義縣社會住宅「朴子安居」今天動土，翁章梁、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、民進黨立委蔡易餘及多名地方民代出席見證。

嘉義縣政府表示，縣府已核定3案社宅計畫，包括興建中的民雄「福樂安居」636戶、朴子「朴子安居」375戶，以及設計中的民雄「頭橋好室」，總戶數突破千戶。

翁章梁致詞表示，台積電設廠嘉義科學園區、馬稠後產業園區順利招商，以及美式Outlet進駐等多項重大投資陸續進行，帶動嘉義就業機會與人口移入，越來越多年輕人口與家庭選擇在嘉義落腳，住宅需求同步增加。

翁章梁指出，嘉義縣社宅目標2000戶，中埔、大林、水上及鹿草等鄉鎮，也將尋找合適地點興建，打造宜居且可負擔的住宅環境。

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縣府表示，「朴子安居」社宅基地面積約0.5公頃，為地上13層、地下3層鋼筋混凝土結構，將提供375戶住宅單元，預計2029完工。

縣府指出，「朴子安居」位於縣治特區核心區，生活機能便利，車程10分鐘可至高鐵嘉義站及台82線快速道路，交通便捷，能有效滿足當地及外來人口就學、就業需求。（編輯：吳素柔）1140415