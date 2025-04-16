台南社宅宜居東興動土 預定118年完工

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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市政府推動社會住宅，北區「宜居東興」今天動土，預定民國118年完工，提供104戶，這也是台南第3件公辦都更開發案。

台南市長黃偉哲今天主持北區「宜居東興」社宅動土典禮時表示，「宜居東興」社宅座落於蛋黃區中的蛋黃區，以基地來看是三鐵共構，這是非常好的黃金地段，提供便利、高品質居住選項。

市府新聞稿指出，「宜居東興」社宅透過都市更新容積獎勵，由廠商協助開闢公共設施、優先興建社會住宅104戶，節省公帑約新台幣10億元，這也是台南繼「宜居成功」、「宜居仁愛」的第3件公辦都更開發案。

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「宜居東興」社宅基地位於北區東豐路、前鋒路、小東路及鐵路所圍地區，土地面積約6158平方公尺，生活機能及交通便利極佳，透過西側公園道串聯周邊休憩購物環境。規劃興建地上14層、地下4層，2樓以上每層規劃8戶（含1至2房型），並規劃無障礙房型，預定118年完工。

台南市興建及規劃中社宅計1萬1170戶，包括公辦都更「宜居成功」、「宜居仁愛」及首座自建「宜居小東」社宅。（編輯：吳素柔）1140416