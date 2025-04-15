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高雄大寮社宅上樑 總戶數384戶估115年7月完工

2025/4/15 14:41（4/15 15:01 更新）
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高雄市「大寮社會住宅（第一期）新建工程」15日舉行上樑典禮，預計2026年7月完工，副市長林欽榮（右7）出席見證。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月15日
高雄市「大寮社會住宅（第一期）新建工程」15日舉行上樑典禮，預計2026年7月完工，副市長林欽榮（右7）出席見證。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年4月15日
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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高市「大寮社會住宅（第一期）新建工程」今天舉行上樑典禮，市府水利局表示，此案主結構體工程將於這週完成，預計明年7月完工，象徵市府推動社會住宅政策又一里程碑。

高雄市副市長林欽榮今天主持「大寮社會住宅（第一期）新建工程」上樑典禮，並與立委、議員、區長、里長及統包商等人，一起祈願工程順利如期完成。

大寮社會住宅基地位於大寮捷運站2號出口旁，目前規劃興建2棟地上10層、地下2層集合式住宅，總戶數達384戶，並設置店舖、托嬰中心、日照中心、身障社區居住服務據點及綠廊帶散步道等多元公共設施。

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水利局表示，此案主結構體工程將於這週完成，預計明年7月完工；目前工程進度已達55%，較預定進度超前約5%，將持續加緊腳步，確保施工品質與進度。

林欽榮表示，高雄社會住宅目前已完工1271戶，另有規劃中約6000戶、工程執行中約1萬3000戶，市府將積極落實與內政部、國家住宅及都市更新中心合作興建2萬9000餘戶社會住宅建設總目標，並陸續公布社宅基地。（編輯：陳仁華）1140415

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