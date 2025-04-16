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台南雙層巴士盲盒旅遊 12條路線待解鎖

2025/4/16 16:33
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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市長黃偉哲今天宣布推出「雙層巴士盲盒旅遊」12條路線，以四季節氣為主題，行前不揭露完整行程，讓遊客出發當天才解鎖，來趟驚喜之旅。

黃偉哲今天表示，盲盒旅遊是當今最新玩法，台南市政府去年首推2條路線，報名當天秒殺，遊客滿意度百分之百；今年一口氣推出12條路線、300個名額，行程包含採果、食農教育、手作體驗、寺廟巡禮、限定料理等，參與者還可獲得季節限定「盲盒伴手禮」。

黃偉哲說，台南四季有不同旅遊魅力，雙層巴士盲盒旅遊以「每趟旅程都有驚喜」為概念，以四季節氣文化為主軸的4條節氣路線，以及地方風情的8大主題特色路線，雙層巴士挑高遊覽視角搭配專業導覽，有別以往旅遊方式。

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市府新聞稿指出，這次盲盒旅遊一步步開箱提升參與者期待感，移動觀賞，涵蓋春日的茶席花卉、夏季的農村體驗、秋天的果香採摘及冬日的補冬祈福，融合對應節氣的文化體驗與特色時令飲食，呈現四季節氣新玩法。

盲盒旅遊將於KKday平台上架，共12場次300個名額，分階段開放報名，第一階段是熟客搶先報，採邀請制，報名時間是4月17日上午9時至18日上午8時59分；第二階段是新客初體驗，報名時間是4月21日上午9時至25日晚上11時59分，採人工審核，剩餘名額將於第三階段釋出。（編輯：吳素柔）1140416

黃偉哲
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