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高雄媽祖海巡遭網傳為中國海警船 海巡署：勿輕信

2025/4/16 16:38（4/16 16:51 更新）
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日前網路上流傳影片指中國海警船疑包圍台南安平港，海巡署南部分署16日對此表示，影片經查證為假訊息，呼籲民眾不輕信、不轉傳未經查證資訊。（新．二七部隊臉書粉絲專頁提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月16日
日前網路上流傳影片指中國海警船疑包圍台南安平港，海巡署南部分署16日對此表示，影片經查證為假訊息，呼籲民眾不輕信、不轉傳未經查證資訊。（新．二七部隊臉書粉絲專頁提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月16日
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（中央社記者張已亷高雄16日電）網路社群平台近日有影片內容指台南安平港疑遭中國海警船包圍，經海巡署南部分署今天表示，查證確認是高雄林園鳳芸宮媽祖海巡遶境活動，呼籲民眾切勿輕信及轉傳未經查證資訊。

高雄市定民俗、四年一科的「2025乙巳年林園鳳芸宮媽祖海巡」9日展開為期5天遶境巡香，這次海巡有近30頂神轎、22艘漁船參與，船隻10日繞行西南沿海，自高雄林園啟程至台南安平，船隊行駛過程吸引不少民眾拍攝記錄。

日前卻有民眾在社群媒體發布影片，指「安平港可見到共產黨海警船圍成一圈」，對此，海巡署南部分署表示，此影片經查證為假訊息，影片地點實為高雄中芸漁港北側沙灘，不是台南安平港外，且內容實際上是媽祖海巡文化季活動。

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海巡署南部分署指出，經與第四海巡隊線上艇、安平地區勤務人員確認，並回放岸際監控及雷情系統，近日均沒有發現中國海警船目標，同時呼籲民眾不輕信、不轉傳未經查證資訊。

對於影片誤指部分，鳳芸宮表示，船隻都有掛旗幟等物，明確可見是廟方船隻，不可能是中國船隻，可能有點惡意。（編輯：李淑華）1140416

近日網路上有影片指稱台南安平港疑遭中國船隻包圍，經海巡署南部分署查證為假訊息，實則是高雄「林園鳳芸宮媽祖海巡」。對此，鳳芸宮16日表示，船隻都明顯掛有旗幟等，不可能是中國船隻，可能有點惡意。（林園鳳芸宮提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月16日
近日網路上有影片指稱台南安平港疑遭中國船隻包圍，經海巡署南部分署查證為假訊息，實則是高雄「林園鳳芸宮媽祖海巡」。對此，鳳芸宮16日表示，船隻都明顯掛有旗幟等，不可能是中國船隻，可能有點惡意。（林園鳳芸宮提供）中央社記者張已亷傳真 114年4月16日
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