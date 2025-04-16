高雄燒肉店疑食物中毒累計18人就醫 延長停業至21日

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（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄某連鎖日式燒肉店疑發生食物中毒，通報就診人數從原先的4人，截至今天下午4時已累計18人就醫、無人住院；因就醫人數持續增加，高雄市衛生局命業者延長停業至21日。

衛生局今天上午表示，在14、15日陸續接獲2家醫院通報，共4人分別於12日中午及晚間前往此餐廳用餐，從13日晚間陸續出現發燒、腹瀉、嘔吐、腹痛噁心等腸胃道症狀。

衛生局說明，獲報後15日派員現場稽查，已針對8件可疑食材（舒肥雞生菜沙拉、鰹魚生菜沙拉、燻鮭魚捲壽司、涼拌青木瓜絲、涼拌洋蔥、鮭魚生魚片、食用冰塊、生菜洗滌水）及環境進行採檢，另送檢餐廳廚工及就醫民眾人體檢體共11件，感染病原採檢後現正釐清中。

衛生局原令業者停業2天，相關缺失須在今天改善完竣，待複查合格後才能營業；但因就醫人數持續增加，累計至今天下午4時已有18人就醫，衛生局命業者停業至21日。

衛生局表示，18人就醫後均已返家休息，無人住院。經疫調，出現症狀民眾都是在12至14日至此餐廳用餐，已針對共同攝食食材、環境進行採檢送驗共11件，也針對廚師、服務人員等進行採檢8人，並進行環境清消。

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衛生局說明，因人數就醫人數持續增加，已命業者停業至4月21日，並令業者辦理員工食品中毒防治衛生講習。

業者今天發出聲明表示，對於顧客用餐後出現身體不適情況深感關切，也表達最誠摯歉意，接獲消息後，全力配合衛生主管機關調查，也立即請專業消毒公司進行餐廳全面高標準清潔與消毒作業；將強化內部餐點安全管理流程，一定會負責到底絕不迴避，將以最高標準檢討、自我要求，杜絕類似情況再次發生。（編輯：陳仁華）1140416