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新北市客家桐花祭登場 承天禪寺周邊熱鬧市集

2025/4/19 19:37（4/19 19:46 更新）
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每年4、5月為桐花花期，2025新北市客家桐花祭19日起正式開跑，土城區公所前公園的桐花也正值盛開，美景吸睛。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月19日
每年4、5月為桐花花期，2025新北市客家桐花祭19日起正式開跑，土城區公所前公園的桐花也正值盛開，美景吸睛。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月19日
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（中央社記者黃旭昇新北19日電）2025新北市客家桐花祭今天登場，匯集客家社團與景觀團體設攤分享，前往承天禪寺朝山民眾駱繹不絕，點綴熱鬧景象；但土城桐花公園尚未盛開，區長周晉平說，恐與氣候變動有關。

新北市客家桐花祭至今邁入第28週年，市長侯友宜今天前往土城區承天路，參加「青春桐樂會」開幕，並邀請民眾參與新店、石碇、三芝、鶯歌、瑞芳等各區的桐花祭活動，欣賞美麗的桐花飄雪景象。

記者觀察，承天禪寺山區周邊，僅有數棵油桐樹些微開花；反倒是市區土城區公所、土城國小的人行道，一整排桐樹盛開，白色桐花隨風落下，相當璀璨如飄雪。可惜，有家長帶著孩童，公然採摘低枝椏桐花，引起旁人勸導。

劉姓民眾接受中央社記者訪問表示，她已參與20餘年桐花祭活動，以往偏重藝文表演與茶道分享，並欣賞滿山白雪美景；近年都是攤商熱鬧市集，展現不同風情。

至於山區尚未開花，土城區長周晉平研判，恐與氣候變化有關，也盼望進入5月時，可真正欣賞到「五月雪」。

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客家事務局今年規劃6條桐花小旅行路線，今天起至5月10日共49梯次。鶯歌區長曾明華表示，鶯歌桐花小旅行預計4月27日舉行，適合全齡遊客，地點特別選在山水步道河岸旁的鶯歌市民農場，宛如都市秘境。

客家局說，20日於新店碧潭風景區舉辦「浪漫街頭桐樂會」，邀請客家歌手等前往表演。（編輯：方沛清）1140419

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2025新北市客家桐花祭19日起在土城區熱鬧展開，目前山區桐花還開得不多，不過位於市區的土城區公所前公園內，雪白色桐花正值盛開。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月19日
2025新北市客家桐花祭19日起在土城區熱鬧展開，目前山區桐花還開得不多，不過位於市區的土城區公所前公園內，雪白色桐花正值盛開。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月19日
2025新北市客家桐花祭「青春桐樂會」19日在土城區熱鬧登場，吸引許多民眾上山參與，開心戴著桐花花環合影。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月19日
2025新北市客家桐花祭「青春桐樂會」19日在土城區熱鬧登場，吸引許多民眾上山參與，開心戴著桐花花環合影。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月19日
2025新北市客家桐花祭19日在土城區承天路底熱鬧展開，新北市長侯友宜（中）也到場主持開幕儀式，與來賓合影。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月19日
2025新北市客家桐花祭19日在土城區承天路底熱鬧展開，新北市長侯友宜（中）也到場主持開幕儀式，與來賓合影。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月19日
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