加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

屏東南國生活節煙火秀 近萬遊客湧入恆春半島

2025/4/19 22:02（4/19 22:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東南國生活節連續第2週在恆春古城北門草地盛大舉辦，以長達180秒璀璨煙火秀點亮恆春半島夜空。（屏東縣政府交通旅遊處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年4月19日
屏東南國生活節連續第2週在恆春古城北門草地盛大舉辦，以長達180秒璀璨煙火秀點亮恆春半島夜空。（屏東縣政府交通旅遊處提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年4月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）屏東南國生活節連續第2週在恆春古城北門草地盛大舉辦，本週主軸推廣戶外生活，並以長達180秒璀璨煙火秀點亮恆春半島夜空，現場湧入近萬名遊客。

屏東縣長周春米表示，南國生活節已成為每年恆春半島夏日固定舉辦盛典，今年適逢恆春建城150週年，規劃連續4個週末精彩主題活動，包括音樂演出、街頭藝人、親子互動區、特色市集等，還有大型主視覺充氣裝置打卡點，本週活動以推廣戶外生活為主軸，市集內容涵蓋野營道具、風格選物、美食餐車、文創手作等豐富多元品牌。

周春米表示，今年更與屏南旅宿業者攜手推出「恆春旅遊購GO節」月月抽獎活動，只要來恆春住1晚，完成相關活動流程，就有機會抽中最大獎休旅車，還有其他超值好禮，總獎項價值超過新台幣千萬元。

屏東縣政府交通旅遊處今天新聞稿表示，南國生活節本週以「南方野趣」為主題，圍繞戶外生活風格，邀請超過百家市集品牌共襄盛舉，並以長達180秒璀璨煙火秀點亮恆春半島夜空，現場湧入近萬名遊客、氣氛熱鬧。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

交旅處指出，本週表演樂團及歌手，包含「ZIP 發射樂團」、「怕胖團 PAPUN BAND」、「FunkyMo」、「Andr」、「宋德鶴」、「莉莉周她說 Lily Chou-Chou Lied」等演出，活動從下午2時延續至晚間9時，營造出南國夜晚派對感。

交旅處提及，另規劃「南國生活節小旅行」，民眾可報名參與SUP體驗、導覽等內容，探索半島風光，返回後於市集兌換限定帆布袋與市集餐券。活動現場也推出主題怪獸角色互動與系列限定周邊商品販售，完成指定步驟可參加抽獎活動。此外，今年延續環保概念，活動現場禁止使用一次性餐具，會場提供租借環保餐具。（編輯：李亨山）1140419

周春米
重啟核三公投逕付二讀 周春米譴責：不顧屏東人全中運屏東縣代表隊出征 周春米勉勵選手享受比賽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：