扁籲尊重包容 侯友宜：當權者要傾聽人民聲音

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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市長侯友宜今天針對前總統陳水扁籲包容尊重不同聲音等說法表示，當權者要傾聽人民的聲音，不能視民主於無物，讓司法回到公平正義上，讓人民對政府有信心。

陳水扁19日凱達格蘭學校演講表示，不能因為意見不同就戴帽子，民主時代不可能有一言堂，也不能因意見與自己不同，對方就是「XX同路人」。

侯友宜今天上午主持新北市鐵道馬拉松接力賽起跑儀式前接受媒體聯訪，針對陳水扁呼籲包容尊重不同聲音，不能說意見不同就說是「XX同路人」等說法表示意見。

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侯友宜表示，台灣是一個民主、自由、法治的國家，特別要嚴肅呼籲當權者要傾聽人民的聲音，更重要，不能視民主於無物，也要讓司法能夠回到公平正義上，讓人民對政府是要有信心的。

他表示，越有權力的人，越要學會放下、傾聽、包容，積極面對溝通，才能讓台灣團結一致、朝野和諧，面對國際變化的挑戰，大家要能夠凝聚力量。當權者在台灣政局動盪不安的時刻，更應該積極的面對朝野、面對人民，希望能夠有一個安定的國家。（編輯：張銘坤）1140420