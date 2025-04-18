新北永和大陳公辦都更 單元3動土估118年完工

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北永和大陳社區更新單元3公辦都更案今天開工，新北住都中心執行長錢奕綱說，完工後，將打造現代化住商大樓及市場空間，還有逾2000坪中央公園開放空間，預計118年完工。

永和新生地（大陳社區）更新單元3公辦都更案，今天舉行開工典禮，由市長侯友宜、市府都更處長康佑寧、經發局長盛筱蓉、永和區長周慶珍與民意代表，一起祈福與動土；大陳社區民眾至現場見證。

都市更新處告訴中央社記者，預計興建3棟高樓住宅，含店鋪共1157戶。為了降低交通衝擊，未來社區交通出入口將會避開主要動線。

都市更新處表示，工程預計4.5年，計畫在民國118年10月完工，未來將打造現代化住商大樓，另外有1棟是複合式市場。併同單元4，共同留設超過2000坪的中央公園，提供市民大面積開放空間。

住都中心執行長錢奕綱表示，市府委託實施單元3公辦都更，在當地成立駐點工作站，逐戶拜訪社區住戶，整合困境；案件花1.5年核定通過，最重要的還是252戶全力配合，在5個月內全數和平完成搬遷，相當不容易。

新北住都中心說，民國44年大陳島全體軍民撤退，政府在升格前的台北縣永和大陳社區等地，安置撤退居民；大陳社區因建物老舊、人數眾多且巷道狹窄，台北縣政府（新北市政府前身）99年起推動大陳社區都市更新。

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住都中心表示，大陳社區全區約8.7公頃，分為7個單元公辦都更，由於產權複雜、所有權人分散全國，是全台最大也最複雜的案子，公辦都更挑戰性也最高。

侯友宜說，7個單元全部都已簽約實施，期待未來有日照中心、公托、公幼、活動中心、圖書館，也有公園、市場，讓「大陳人」能夠在永和安居樂業。（編輯：方沛清）1140418

新北市永和新生地（大陳社區）更新單元3公辦都更案18日開工動土，市長侯友宜（左4）、市議會副議長陳鴻源（左2）等出席，合影留念。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月18日

新北市永和新生地（大陳社區）更新單元3公辦都更案18日舉行開工典禮，由市長侯友宜（前右2）等人一同祈福與動土。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年4月18日