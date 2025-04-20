「東海岸郭富城」指揮交通 台東慢食節人氣旺

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）台東成功警分局警員吳念橋英挺帥氣，有「東海岸郭富城」美稱，昨天縣府在成功海濱公園舉辦慢食節活動，吳念橋指揮交通，也宣導交通安全知識，許多民眾爭相與人氣警官合影。

活動現場，吳念橋認真執行交通宣導任務，因出眾外表與陽光形象，吸引許多「粉絲」駐足聆聽，並拍照留念，現場氣氛熱絡。儘管天氣炎熱異常，吳念橋仍堅守崗位為民眾服務。

吳念橋表示：「站在路口指揮交通、疏導群眾安全過馬路，為民服務是身為警察最有意義的一件事。看到民眾能夠安全通行，就是對我工作最大的肯定。」

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吳念橋向民眾詳細講解交通相關法規，包括行人務必走行人穿越道、遵守交通號誌，以及微型電動二輪車必須掛牌、投保保險、騎乘者需年滿14歲且不得載人等規定。

成功分局長龔士哲表示，此次結合台東慢食節的交通安全宣導活動，是警方走入民眾生活的創新嘗試，成效顯著。希望每一名警員都能執法專業，更能以熱情和耐心服務民眾；安全的交通環境需要警方與民眾共同努力，透過持續宣導，盼能有效降低交通事故，打造更安全和諧的交通秩序。（編輯：吳素柔）1140420