嘉市舊城新生 舊興中派出所變身青創基地下半年啟用

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（中央社記者姜宜菁嘉義市20日電）嘉市興中派出所91年裁撤，成為檔案室，嘉市府編列預算改造，增添共享辦公空間、會議室等多功能區域，轉型成青年創業基地「西門交誼創新所」，預計今年下半年啟用。

嘉義市政府自民國109年起便積極活化舊城區閒置空間，並自112年編列預算新台幣1831萬元，舊興中派出所轉型為青年創業基地，輔導嘉義市創業品牌，深化設計及數位轉型的輔導機制。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，市長黃敏惠18日率領市府團隊前往舊興中派出所實地勘察改造工程，並宣布舊興中派所出預計今年下半年正式啟用，期待未來為嘉義市創業環境再添創新動能。

黃敏惠表示，舊興中派出所位於中正路、興中街及光華路三叉路口，也是古諸羅城西門位置，交通便捷且周邊生活機能完善，隨著派出所裁撤，原址一度作為警察局檔案資料庫及宿舍使用，導致空間閒置相當可惜；因此投入經費將原建築物進行室內裝修與結構補強工程，不僅保留派出所原有建築外觀特色，更在內部融入現代化設計元素。

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派出所經改造後，有共享辦公空間、會議室、展覽空間及活動場地等多功能區域；黃敏惠期待未來「西門交誼創新所」是兼具創意、活力與實用性的青年創業基地，吸引更多青年在此創業、實踐夢想。

嘉義市政府指出，「西門交誼創新所」預計於下半年正式啟用，屆時將成為城市新亮點，與嘉義市的城市客廳「願景館」、西市場數位翻轉基地、東門派出所等場域串聯成為「創生四館」，為嘉義市地方創生注入新活力，提供青年創業及地方創生工作者需求，開辦創業課程、業師諮詢及資金媒合等資源，支持嘉義市地方創生計畫及青年創業，協助嘉義市產業創新轉型。（編輯：陳仁華）1140420