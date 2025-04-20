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屏東酪梨落果嚴重 初估結果率不到2成

2025/4/20 19:08
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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）氣候影響，屏東酪梨農反映果樹進入結果階段，卻落果嚴重，初步估計，結果率不到2成；立委鍾佳濱今天會勘呼籲，有災損農民應通報，讓相關單位盡速進入天災救助流程。

民進黨立委鍾佳濱接獲果農陳情，今天前往萬丹鄉、高樹鄉會勘。萬丹鄉酪梨產銷班第10班長吳讚旺表示，酪梨沒有太多病蟲害，平均每株果樹可採收100至200顆酪梨，如今整株果樹僅2至3顆小果，今年開花後就出現無法結果、落果嚴重，甚至整株都不結實，還是第一次遇到這樣災損情況。

陳姓果農則指出，酪梨主要成本是肥料及人工，容易照料，因為短時間溫差過大，2分地約種56棵果樹，結果率不到2成，只能調侃自己今年不用那麼忙。

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高樹鄉長梁正翰也說明，酪梨是1年1收，每年就是等這季收成，而今年高樹酪梨農也受到影響，希望立委能在中央爭取相關補助，減少農民損失；另外，也希望因應氣候，針對種苗上能予以相關後續研究，強化果樹生命力。

鍾佳濱則表示，近年來國內酪梨在市場上漸漸打出知名度，而屏東以里港、九如、高樹與萬丹為主要產地；呼籲果農若發現果樹受損，應向鄉公所申報，讓相關單位盡速進入天災救助流程。（編輯：陳仁華）1140420

鍾佳濱
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