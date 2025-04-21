黑熊再現蹤花蓮卓溪距住家僅50公尺 玉管處擬捕捉

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）花蓮卓溪鄉部落有民眾在田區發現黑熊，距住家僅50公尺，鄉民人心惶惶。對於近期滋擾雞犬的黑熊，玉管處研判可能是2021年野放，擬進行捕捉，再決定是否長期收置或再野放。

卓溪鄉中正部落日前有黑熊入侵雞舍，經林業及自然保育署花蓮分署人員勘查發現熊窩、排遺，在架設自動相機後，15日拍到黑熊靠近雞舍，17日拍到黑熊攻擊捕食被鐵鍊拴住的犬隻；由於黑熊佩掛頸圈，經比對影像，判斷是玉山國家公園管理處委託學者在2021年捕捉後野放追蹤的個體。

昨天又有民眾拍到黑熊出現在水田邊，距離住家僅50公尺，引起部落民眾擔憂害怕。

玉管處今天表示，近期滋擾花蓮卓溪鄉部落的黑熊，經研判極可能為2021年黑熊研究繫放個體；經獲通報後，19日已在部落週邊及鄰近農作區域，架設5台相機，希望能透過相機即時回報黑熊蹤跡，一經發現將進行捕捉。

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此外，今天上午召開「台灣黑熊研究個體YNP-BB02頸圈移除之誘捕工作計畫研商會議」，與林業署花蓮分署及相關的野聲環境生態公司團隊、野灣野生動物救護醫療團隊，研商後續誘捕及處理事宜。

玉管處指出，會議初步共識，目前在部落周邊除加強派遣人力巡查、與卓溪部落族人合作外，並請保七總隊與林業署花蓮分署協助，進行滋擾熊驅離，確保族人安全；另外，在鄰近部落農作區域也會同時展開捕捉，若能順利捕捉此滋擾熊，是否長期收置或再野放，將擇期召開專家會議評估研議辦理。（編輯：吳素柔）1140421