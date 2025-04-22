新市政大樓公辦都更 議員籲別成基隆版京華城案

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市府將與民間合作興建新市政大樓，市議員鄭文婷今天在招商說明會說，560%容積率未來是否會變動，不希望此案成基隆版「京華城案」。市府說，目前沒有規劃要調整容積率。

基隆市政府擬在中正路舊公車修理廠興建新市政大樓，下午在長榮桂冠酒店舉辦「新市政大樓公辦都更招商說明會暨廉政平台宣示」，有超過30家廠商參與。

招商顧問公司總經理侯文信簡報指出，基地面積約1327坪，容積率560%，土地全是基隆市政府所有，使用分區為商業區，預估興建2棟大樓，實施者及市府各1棟，開發量體總樓地板面積1萬7630坪（不含車位），實施者分回棟約1萬1000坪，市府分得的行政辦公大樓，則有辦公空間5900坪與店鋪730坪。

民進黨基隆市議員鄭文婷在會中表示，容積率未來是否可能變動，她不希望此案變成基隆版的「京華城案」，此外，市府只分回總樓地板面積37.6%，她認為，市府至少要分回50%的總樓地板面積與價值，希望能列入招商條件，否則基隆市府就將商業利益及土地平白奉送給實施者，市民無法接受。

不過，會中也有建商指出，以他的經驗，既使實施者分配到70%的總樓地板面積，此案都不會有人投資，這塊土地是填港區，光是開挖地下室就所費不貲，且基隆房價不高是不爭的事實，造價也沒有比外縣市低。

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侯文信表示，依都市更新相關規定，所有的都更案都是以權利價值來分配，而目前的草案，是依市府需求至少要有5900坪辦公面積規劃，由於此案採公開評選，未來可能會隨著市場競爭，參與投資人多時，市府的權益會因而增加。

市府都市發展處長謝孝昆指出，因市府已準備招商，如果要調整容積率，就要進行都市計畫變更，市府目前沒有這樣的計畫，不過，由於這塊土地是都更地區，依法可申請額外獎勵，所以可在容積率560%基礎上，再疊加容積獎勵。（編輯：方沛清）1140422