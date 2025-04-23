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前口湖鄉長「黑松」蔡永常病逝 享壽75歲

2025/4/23 17:30（4/23 18:04 更新）
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曾是縱貫線風雲人物雲林縣口湖鄉前鄉長蔡永常（黑松）過世，享年75歲。（中央社檔案照片）
曾是縱貫線風雲人物雲林縣口湖鄉前鄉長蔡永常（黑松）過世，享年75歲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蔡智明雲林縣23日電）綽號「黑松」的雲林縣前口湖鄉長蔡永常，昨天深夜病逝，享壽75歲；蔡永常女兒民進黨雲林縣議員蔡孟真說，目前正處理父親身後事，感謝各界關心。

雲林地方人士告訴中央社記者，蔡永常年輕時是縱貫線上的一霸，最著名事跡是已故藝人高凌風1982年前後在歌廳做秀時爆發秀場風波，生命遭受威脅，從台北南下雲林找蔡永常保護，在北港、口湖一帶躲過一陣子，並在蔡的協調下讓風波落幕。

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蔡永常涉嫌於2015年於口湖鄉長任內收受賄賂，作為其裁示錄用民眾成為口湖鄉正式清潔隊員的對價，2021年8月最高法院判處有期徒刑7年6月定讞，入監服刑後因病保外就醫至今。

蔡永常曾任國大代表、雲林縣議員、財團法人北港朝天宮董事長、雲林縣口湖鄉長。（編輯：郭諭儒）1140423

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