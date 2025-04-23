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台鐵瑞芳三爪子鐵橋附掛人行道決標 工期90日曆天

2025/4/23 18:47（4/23 18:51 更新）
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台鐵公司23日表示，維繫瑞芳魚寮社區與三貂嶺車站間的三爪子鐵路橋附掛懸臂人行步道工程，已於21日決標，契約工期90日曆天。圖為從三貂嶺車站往平溪十分車站方向，三爪子橋頭景觀。（Tony提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年4月23日
台鐵公司23日表示，維繫瑞芳魚寮社區與三貂嶺車站間的三爪子鐵路橋附掛懸臂人行步道工程，已於21日決標，契約工期90日曆天。圖為從三貂嶺車站往平溪十分車站方向，三爪子橋頭景觀。（Tony提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年4月23日
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（中央社記者黃旭昇新北23日電）維繫新北市瑞芳區魚寮社區與台鐵三貂嶺車站間的三爪子鐵路橋，規劃附掛懸臂人行步道以利通行；台鐵今天說，工程已於21日決標，契約工期90日曆天，將協調得標廠商加速完工。

步道達人網紅Tony民國112年3月從三貂嶺火車站前往瑞芳區魚寮社區碩仁停車場，行經台鐵三爪子橋旁維修便道遭檢舉，交通部鐵道局去年5月依違反鐵路法，裁罰新台幣1萬元。

因鐵路三爪子橋是區民與遊客前往車站，唯一通道，卻因為通行所需遭處罰；Tony曾在社群網站拍影片稱，三貂嶺火車站是台灣「最奇葩的車站」。

事件引起各界爭議與立院討論後，交通部協商台鐵公司、新北市府，以附掛懸臂鐵路橋興建人行步道，讓民眾不再觸法。工程原預定去年底動工，今年6月完工。

台鐵公司回應中央社記者詢問表示，為利當地民眾通行需求，在新北市政府完成永久橋梁前，由台鐵公司代辦於三爪子橋下游側，附掛臨時便橋；完工後，由新北市政府負責維護管理。

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台鐵說，本案114年1月20日完成設計，但工程歷2次開標，皆無廠商投標。經工程單位重新檢視設計書圖，及調增招標預算，重新公告招標。

台鐵公司說，瑞芳三貂嶺三爪子鐵路橋外掛工程，於4月21日開標，已決標，契約工期90日曆天。目前簽約中，後續將協調得標廠商加速趕工，戮力完成建置，早日提供民眾通行。（編輯：方沛清）1140423

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台鐵公司23日表示，維繫瑞芳區魚寮社區與三貂嶺車站間的三爪子鐵路橋附掛懸臂人行步道工程，已於21日決標，將協調得標廠商加速完工。圖為搭乘平溪線火車，從十分車站往三貂嶺車站，俯瞰三爪子橋景觀。（Tony提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年4月23日
台鐵公司23日表示，維繫瑞芳區魚寮社區與三貂嶺車站間的三爪子鐵路橋附掛懸臂人行步道工程，已於21日決標，將協調得標廠商加速完工。圖為搭乘平溪線火車，從十分車站往三貂嶺車站，俯瞰三爪子橋景觀。（Tony提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年4月23日
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